Фото: яму у горбольницы закрыли дорожным знаком

Новосибирцы положили на дорогу в Заельцовском районе дорожный знак «Объезд препятствия», чтобы предупредить водителей о дыре в асфальте. Лежащий в яме дорожный знак очевидец сфотографировал вечером 15 июля напротив дома № 5 на улице Залесского — недалеко от перекрёстка у въезда на территорию горбольницы № 1.

Корреспондент НГС направила в пресс-центр мэрии Новосибирска запрос с просьбой уточнить, планируют ли власти в этом году ремонтировать дорогу на Залесского.

Новосибирцы борются с ямами на дорогах как умеют. На прошлой неделе НГС рассказывал о том, как жители улицы Новой устали ездить по разбитой дороге и сами её отремонтировали: в ямы они уложили обломки старого асфальта. А жители улицы Светлой в Дзержинском районе уже год страдают от необычного дорожного ремонта, который делает их сосед. Он посыпает улицу битым стеклом, а потом маскирует его строительным мусором.