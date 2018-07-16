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Фото: яму у горбольницы закрыли дорожным знаком
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Фото: яму у горбольницы закрыли дорожным знаком 

ngs.ru 24 минуты назад
Фото: ngs.ru
Новосибирцы положили на дорогу в Заельцовском районе дорожный знак «Объезд препятствия», чтобы предупредить водителей о дыре в асфальте. Лежащий в яме дорожный знак очевидец сфотографировал вечером 15 июля напротив дома № 5 на улице Залесского — недалеко от перекрёстка у въезда на территорию горбольницы № 1.
Корреспондент НГС направила в пресс-центр мэрии Новосибирска запрос с просьбой уточнить, планируют ли власти в этом году ремонтировать дорогу на Залесского.
Новосибирцы борются с ямами на дорогах как умеют. На прошлой неделе НГС рассказывал о том, как жители улицы Новой устали ездить по разбитой дороге и сами её отремонтировали: в ямы они уложили обломки старого асфальта. А жители улицы Светлой в Дзержинском районе уже год страдают от необычного дорожного ремонта, который делает их сосед. Он посыпает улицу битым стеклом, а потом маскирует его строительным мусором.
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