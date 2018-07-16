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В России сократилось количество ДТП
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В России сократилось количество ДТП 

Уралинформбюро 5 часов назад
Фото: Уралинформбюро
В России за первые 5 месяцев текущего года на 6,8% снизилось количество аварий, произошедших на федеральных трассах. За указанный период было зафиксировано 6,9 тысячи ДТП против 7,4 тысячи за аналогичный отрезок прошлого года.
Число погибших и пострадавших также уменьшилось — до 1 800 (-3,5%) и 10 200 (-5,1%) человек соответственно, сообщают "Известия".
В Росавтодоре считают, что сокращению количества дорожно-транспортных происшествий на федеральных трассах во многом способствовала реализация программы по обустройству автомобильных дорог.
Дорожная ипотека: панацея или плацебо?
Стоит отметить, что согласно майскому указу президента РФ, к 2025 году 85% дорог должно быть приведено к нормативному состоянию, а смертность в ДТП — сократиться в 3,5 раза, передает "Уралинформбюро".
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