В России сократилось количество ДТП

В России за первые 5 месяцев текущего года на 6,8% снизилось количество аварий, произошедших на федеральных трассах. За указанный период было зафиксировано 6,9 тысячи ДТП против 7,4 тысячи за аналогичный отрезок прошлого года.

Число погибших и пострадавших также уменьшилось — до 1 800 (-3,5%) и 10 200 (-5,1%) человек соответственно, сообщают "Известия"

В Росавтодоре считают, что сокращению количества дорожно-транспортных происшествий на федеральных трассах во многом способствовала реализация программы по обустройству автомобильных дорог.

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