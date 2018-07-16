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Эксперты рассказали о самых популярных автомобилях СССР
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Эксперты рассказали о самых популярных автомобилях СССР 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
В Советском Союзе не было разделений на нации, хотя в его состав входило множество народов.
Совместное взаимодействие дало неплохие результаты в виде новых автомобилей. Каждый помнит автомобили РАФ, БелАЗ, Запорожец и т.д  На Украине активно производились автобусы ЛАЗ, они можно сказать были прототипами немецкого транспорта.
Самый первый автобус был создал для участия в Московском фестивале студентов (1857 год).
В Луцке выпускали внедорожники ЛуАЗ, если сравнивать автомобили сейчас, то можно сказать, что данный представитель автопрома СССР не отличался особым комфортом, но проходимость действительно была на высшем уровне.
В Минске в те времени активно занимались сборкой грузовиков и не обычных, а тяжёлых. Мощность одного из составляла 290 лошадей, что согласитесь не мало.
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