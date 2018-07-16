Эксперты рассказали о самых популярных автомобилях СССР

В Советском Союзе не было разделений на нации, хотя в его состав входило множество народов.

Совместное взаимодействие дало неплохие результаты в виде новых автомобилей. Каждый помнит автомобили РАФ, БелАЗ, Запорожец и т.д На Украине активно производились автобусы ЛАЗ, они можно сказать были прототипами немецкого транспорта.

Самый первый автобус был создал для участия в Московском фестивале студентов (1857 год).

В Луцке выпускали внедорожники ЛуАЗ, если сравнивать автомобили сейчас, то можно сказать, что данный представитель автопрома СССР не отличался особым комфортом, но проходимость действительно была на высшем уровне.

В Минске в те времени активно занимались сборкой грузовиков и не обычных, а тяжёлых. Мощность одного из составляла 290 лошадей, что согласитесь не мало.