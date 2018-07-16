Утром пензенцы теряют время в пробках в центре города

По данным сервиса Яндекс. Карты, в утренние часы на дорогах Пензы серьезно затруднено дорожное движение.

На въезде в город пробка образовалась на Транспортной улице при движении в сторону Бакунинского моста. Затор растянулся практически на полкилометра, а средняя скорость движения не превышает 7 км/ч.

Серьезно затруднено движение на улице Гагарина. В направлении центра автомобилисты стоят в пробке от пересечения с улицей Крупской. Также затор образовался и в обратном направлении — пробка начинается от пересечения с проездом Байдукова, а средняя скорость движения транспортного потока составляет 10 км/ч.

Небольшая пробка образовалась в районе Центрального рынка — не удастся быстро проехать в районе пересечения улицы Суворова и улиц Урицкого.

Немного затруднено движение на пересечении улиц Карпинского и проспекта Победы — по возможности ищите пути объезда.

Испытывают трудности автомобилисты на улице Баумана при движении в сторону центра — затор образовался на пересечении с Отдельной улицей — средняя скорость движения транспортного потока на этом участке составляет 7-10 км/ч.

Стоят в пробке автомобилисты на улице Аустрина в направлении центра города. Затор образовался на участке от Компрессорной улицы до Сумской улицы.

Немного затруднено движения на улице Луначарского при выезде на Большой Сурский мост.