Семилетний мальчик, выпавший с балкона дома на Широтной, находится в тяжелом состоянии 

Пострадавший ребенок находится в реанимации
Cтали известны подробности несчастного случая, который произошел накануне, 15 июля, в одном из многоквартирных домов на улице Широтной. Поздно вечером из окна балкона, расположенного на восьмом этаже, выпал мальчик 2011 года рождения. — Вызов поступил в 22:15, бригада скорой прибыла на место через две минуты и доставила семилетнего мальчика в ОКБ-2. С сочетанной травмой его госпитализировали в отделение реанимации. Состояние маленького пациента медики оценивают как крайне тяжёлое, врачи делают все возможное для спасения его жизни, — рассказала 72.ru Александра Малыгина, пресс-секретарь областного департамента здравоохранения. Очередной несчастный случай стал уже шестым по счету. При этом три из них случились на прошлой неделе. — По данном факту следователи сейчас проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего, — рассказала 72.ru Анастасия Лепехина, старший помощник руководителя регионального управления СКР. По словам очевидцев, мальчик упал на землю прямо напротив дома, где буквально в пятницу, 13 июля, насмерть разбился четырехлетний малыш.