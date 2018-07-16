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В центре Саратова столкнулись две иномарки, один человек получил травмы
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В центре Саратова столкнулись две иномарки, один человек получил травмы 

САРАТОВ24 2 часа назад
Фото: САРАТОВ24
Прошедшей ночью в Саратове на пересечении Московской и Вольской столкнулись два легковых автомобиля. Один из водителей получил различные травмы и был госпитализирован в больницу для оказания ему медицинской помощи. Об этом сегодня сообщает портал ЧП-Саратов.
По предварительной информации 26-летний автолюбитель на «Chevrolet» ехал по Вольской. На перекрёстке с Московской он не захотел уступать дорогу автомобилю «Nissan». Вследствие этого и произошла авария.
Инспекторы выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.
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