В центре Саратова столкнулись две иномарки, один человек получил травмы

Прошедшей ночью в Саратове на пересечении Московской и Вольской столкнулись два легковых автомобиля. Один из водителей получил различные травмы и был госпитализирован в больницу для оказания ему медицинской помощи. Об этом сегодня сообщает портал ЧП-Саратов.

По предварительной информации 26-летний автолюбитель на « Chevrolet » ехал по Вольской. На перекрёстке с Московской он не захотел уступать дорогу автомобилю « Nissan ». Вследствие этого и произошла авария.

Инспекторы выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.