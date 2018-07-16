В ГИБДД Челябинской области предупредили о заторах на М-5

Госавтоинспекция Челябинской области предупредила о заторе на 1852-м километре автодороги М-5 «Урал» — это у развязки с «Обходом города Челябинска».

По сообщению ГИБДД, на этом участке идёт замена асфальтового слоя, из-за чего проезжая часть заужена, и транспорт двигается по одной полосе в каждом направлении.

Вдобавок именно здесь сломался двигатель у большегруза DAF, направлявшегося к областному центру.

«Атомобиль с полуприцепом создает значительные проблемы в движении другим транспортным средствам. Возможно возникновение заторовых ситуаций. На месте работают

сотрудники Госавтоинспекции, которые осуществляют распорядительно-регулировочные

действия и принимаются меры по эвакуации неисправного автомобиля», — сообщили в ГИБДД.

В связи с эти Госавтоинспекторы предлагают водителям, которым предстоит проехать по этому участку, рассмотреть другой вариант движения и с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.