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В ГИБДД Челябинской области предупредили о заторах на М-5
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В ГИБДД Челябинской области предупредили о заторах на М-5 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Госавтоинспекция Челябинской области предупредила о заторе на 1852-м километре автодороги М-5 «Урал» — это у развязки с «Обходом города Челябинска».
По сообщению ГИБДД, на этом участке идёт замена асфальтового слоя, из-за чего проезжая часть заужена, и транспорт двигается по одной полосе в каждом направлении.
Вдобавок именно здесь сломался двигатель у большегруза DAF, направлявшегося к областному центру.
«Атомобиль с полуприцепом создает значительные проблемы в движении другим транспортным средствам. Возможно возникновение заторовых ситуаций. На месте работают
сотрудники Госавтоинспекции, которые осуществляют распорядительно-регулировочные
действия и принимаются меры по эвакуации неисправного автомобиля», — сообщили в ГИБДД.
В связи с эти Госавтоинспекторы предлагают водителям, которым предстоит проехать по этому участку, рассмотреть другой вариант движения и с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.
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