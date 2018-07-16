Ищем объезд: в Стерлитамаке перекроют дороги

Две недели придется ездить в объезд

В Стерлитамаке с сегодняшнего дня, 16 июля будет закрыт проезд по ряду улиц в связи с капитальным ремонтом водопроводных камер.

Дорогу полностью перекроют по улице островского с 8:30 16 июля до 20:00 22 июля. На тот же срок одну полосу закроют на улице 23 мая.

На две недели с 8:30 16 июля до 20:00 27 июля проезд транспорта будет закрыт по улицам Голикова и Дружбы до Волочаевской в северном направлении.

Водителей просят с пониманием отнестись к ремонтным работам и заранее планировать маршруты объезда.