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Ищем объезд: в Стерлитамаке перекроют дороги
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Ищем объезд: в Стерлитамаке перекроют дороги 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Две недели придется ездить в объезд
В Стерлитамаке с сегодняшнего дня, 16 июля будет закрыт проезд по ряду улиц в связи с капитальным ремонтом водопроводных камер.
Дорогу полностью перекроют по улице островского с 8:30 16 июля до 20:00 22 июля. На тот же срок одну полосу закроют на улице 23 мая.
На две недели с 8:30 16 июля до 20:00 27 июля проезд транспорта будет закрыт по улицам Голикова и Дружбы до Волочаевской в северном направлении.
Водителей просят с пониманием отнестись к ремонтным работам и заранее планировать маршруты объезда.
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