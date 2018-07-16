Костромичи не хотят оплачивать штрафы ГИБДД полностью

Костромичи предпочитают выплачивать штрафы за нарушение правил дорожного движения в половинном размере, узнал KOSTROMA.TODAY. Таких половинчатых штрафов уже примерно 200 тысяч.

По информации регионального управления ГИБДД, за полгода костромские автоинспекторы назначили 320 тысяч штрафов за нарушение ПДД. Из этих штрафов более 200 тысяч были оплачены только наполовину.

Костромская госавтоинспекция напоминает, что проверить наличие штрафов за нарушение ПДД можно на едином портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru), а также на сайте Госавтоинспекции МВД России (www.gibdd.ru).

Напомним, за неуплату штрафа в срок, водителям грозит штраф в двукратном размере, обязательные работы на срок до пятидесяти часов, либо арест на полмесяца.

Напомним, штраф со скидкой 50 процентов можно заплатить в течение 20 дней со дня вынесения постановления об административном правонарушении.