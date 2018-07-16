Ещё
Костромичи не хотят оплачивать штрафы ГИБДД полностью
Далее:
Читайте также:
Ещё

Костромичи не хотят оплачивать штрафы ГИБДД полностью 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Костромичи предпочитают выплачивать штрафы за нарушение правил дорожного движения в половинном размере, узнал KOSTROMA.TODAY. Таких половинчатых штрафов уже примерно 200 тысяч.
По информации регионального управления ГИБДД, за полгода костромские автоинспекторы назначили 320 тысяч штрафов за нарушение ПДД. Из этих штрафов более 200 тысяч были оплачены только наполовину.
Костромская госавтоинспекция напоминает, что проверить наличие штрафов за нарушение ПДД можно на едином портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru), а также на сайте Госавтоинспекции МВД России (www.gibdd.ru).
Напомним, за неуплату штрафа в срок, водителям грозит штраф в двукратном размере, обязательные работы на срок до пятидесяти часов, либо арест на полмесяца.
Напомним, штраф со скидкой 50 процентов можно заплатить в течение 20 дней со дня вынесения постановления об административном правонарушении.
Kostroma.Today: последние новости
Светофор на самом оживленном перекрестке Костромы поменял режим работы Костромская лосиха стала фотомоделью Дорожники заплатят водителям за ямы на дорогах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем гаишники зовут водителей в свои авто3
Названы самые надежные автомобили старше 10 лет1
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства38
10 неубиваемых двигателей в б/у автомобилях, которые хвалят владельцы
Песков рассказал о будущем «Кортежа»
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:16
В Алтайском крае автобус загорелся на трассе
ДТП
00:29
Медведь атаковал машину
Автоновости
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
00:56
«Байкера не давала прооперировать его мать»
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:20
В Иране в ДТП с автобусом погибли 27 человек
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение