В Китае запустили электрический автопилотируемый автотрамвай

Сегодня автотрамвай состоит из трех вагонов длиной 9 метров, но в будущем его можно будет значительно удлинить. Скорость ARTа не превышает 70 к /ч, а перевозить о способен до 300 пассажиров за раз. Питается автотрамвай от батарей, которые позволяют ему перемещаться на расстояние до 40 км за один заряд. Что важно, аккумулятор поддерживает быструю зарядку: каждые 30 секунд позволяют транспорту сделать еще 3-5 км дороги, а 10 минут достаточно, чтобы проехать 25 км.

Хотя в конструкции есть две кабины для водителя (один сзади, другой спереди), чтобы двигаться в обоих направлениях, автомобиль предназначен для автономных поездок. Однако, пока за автотрамваем будет присматривать водитель — следить, но не заменять автопилот. ART оснащен датчиками, предупреждающими о непреднамеренном изменении полосы и возможных столкновениях.

Не смотря на обилие электронной начинки, судя во всему, инвестиции быстро отобьются. Кроме того, строительство одного километра трамвайной линии в Китае стоит 150-200 млн юаней (14-18 млн рублей), а в том же разделе для АРТ — от 50 до 100 млн юаней (4,7 до 9,5 млн рублей).

Автопилотируемые автобусы еще не являются популярным решением, но, тем не менее, их уже можно увидеть во многих городах мира, включая Вену и Лас-Вегас). ART, однако, является первым в мире гибридным пассажирским транспортом, совмещающим характеристики автобуса и трамвая.

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