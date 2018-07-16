Россию ждет очередной резкий рост цен на автомобили

Российский авторынок готовится к очередному скачку цен на новые машины, связанному с отменой льготного режима ввоза автокомпонентов для российских заводов. С июля российские предприятия, собирающие автомобили, будут платить за импортные детали в разы большую пошлину, чем это было раньше. Естественно, как это обычно и происходит, все издержки будут переложены на плечи покупателей.

Данный фактор усилит итак активный процесс подорожания новых легковых автомобилей в России, который происходит даже в так называемый «тихий сезон» (летом), в то время как в предыдущие годы в теплые месяцы наблюдались стабильные цены на машины.

Напомним, что за первое полугодие 2018 года стоимость новых легковушек в РФ выросла на 4,5%. С начала кризиса в 2014 году по статистике новые легковые автомобили в России подорожали в среднем на 59%.