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«Скорые все подъезжают и подъезжают»: на Стачки столкнулись маршрутка и автобус
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«Скорые все подъезжают и подъезжают»: на Стачки столкнулись маршрутка и автобус 

161.ru 57 минут назад
Фото: 161.ru
Три кареты скорой помощи и пожарная машина приехали на место аварии
Сегодня, 16 июля, около девяти часов утра водитель маршрутки 85А, по предварительным данным, не рассчитал безопасную дистанцию и врезался во впереди идущий пассажирский автобус. От удара передняя часть маршрутки сильно покорежилась, а лобовое стекло рухнуло на землю.
По словам очевидцев, к месту происшествия приехали три кареты скорой помощи и пожарная машина.
От удара у маршрутки выпало лобовое стекло
— Скорые все подъезжают и подъезжают. ДТП произошло на проспекте Стачки возле переходного моста, — написал в городском паблике очевидец.
На участке дороги уже образовлась пробка. Затор начинается от улицы Кулагина и идет до переходного моста.
В пресс-службе ГУ МВД на момент публикации не смогли предоставить информацию о ДТП.
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