«Скорые все подъезжают и подъезжают»: на Стачки столкнулись маршрутка и автобус

Три кареты скорой помощи и пожарная машина приехали на место аварии

Сегодня, 16 июля, около девяти часов утра водитель маршрутки 85А, по предварительным данным, не рассчитал безопасную дистанцию и врезался во впереди идущий пассажирский автобус. От удара передняя часть маршрутки сильно покорежилась, а лобовое стекло рухнуло на землю.

По словам очевидцев, к месту происшествия приехали три кареты скорой помощи и пожарная машина.

От удара у маршрутки выпало лобовое стекло

— Скорые все подъезжают и подъезжают. ДТП произошло на проспекте Стачки возле переходного моста, — написал в городском паблике очевидец.

На участке дороги уже образовлась пробка. Затор начинается от улицы Кулагина и идет до переходного моста.