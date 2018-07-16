К вопросу о повышении пенсионного возраста: во Владивостоке 67-летняя укладчица цеха упаковки получила тяжёлые травмы

На минувшей неделе в Приморском крае было зарегистрировано семь тяжелых несчастных случаев на рабочих местах.

В компании «Ратимир» травмы получила 67-летняя укладчица цеха упаковки. На нее опрокинулась рама с готовой продукцией, что привело к закрытому компрессионному перелому позвоночника.

Остальные пострадавшие — мужчины, двое из которых — владивостокские строители. Так, при разгрузке труб под высокое напряжение попал 40-летний сотрудник предприятия «Примтехнострой», в результате чего получил сильные ожоги ног. Его коллега, 25-летний работник компании «СмарТех», упал с высоты и получил множественные ушибы и переломы.

В Дальнегорске тяжелый несчастный случай произошел с 26-летним машинистом буровой установки «Дальполиметалла», у него зафиксирован закрытый перелом грудного позвонка. В Уссурийске — с 56-летним работником Эксплуатационного вагонного депо г. Уссурийска.

Кроме того, в краевом центре тяжело пострадали при выполнении служебных обязанностей 33-летний слесарь-наладчик технологического оборудования холдинговой компании «Дальморепродукт» и 41-летний водитель мусоровоза предприятия «Золотарь».

Представители профсоюзов участвуют в расследовании этих происшествий, передает пресс-служба Федерации профсоюзов Приморского края.