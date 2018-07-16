До Железногорска курсирует автобус с кожаным диваном

Междугородный автобус №189, который ездит по маршруту Красноярск-Железногорск-Красноярск, может считаться самым комфортным в крае. В нем установлен кожаный диван. Фотографию с необычным посадочным местом прислали читатели Sibnovosti.ru.

Логично предположить, что правилам междугородных перевозок данная новация явно не соответствует, зато помогает усадить дополнительно трех пассажиров.

Также стоит отметить, что перевозчиком является ООО «4 линия» — та самая компания, которая лишилась в Красноярске маршрута №2 после трагического случая на проспекте Свободный в январе 2016 года: тогда водитель автобуса совершил смертельное ДТП — переехал женщину на остановке.

фото: Sibnovosti.ru