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Дрифтующая иномарка загорелась в Ставрополе
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Дрифтующая иномарка загорелась в Ставрополе 

АиФ Ставрополье 47 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Иномарка загорелась на парковке в Ставрополе во время дрифта, сообщили очевидцы в городской группе.
Водитель BMW отрабатывал управляемые заносы на парковке возле торгового центра. Двигатель иномарки нагрелся от перегрузки и начал дымиться. К счастью, дожидаться пожарных не пришлось: потушить машину помогли другие уличные гонщики, собравшиеся на парковке перед торговым центром. По словам очевидцев, автомобиль и водитель не пострадали.
Горожане устроили дискуссию о целесообразности занятий уличными гонками в Ставрополе. Часть подписчиков сообщества сочли, что водителю досталось по заслугам за то, что красовался перед друзьями и шумел ночью. Другие напомнили, что возле торгового центра не так много жилых домов, и шум с парковки не мог никому помешать.
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