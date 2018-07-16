Дрифтующая иномарка загорелась в Ставрополе

Иномарка загорелась на парковке в Ставрополе во время дрифта, сообщили очевидцы в городской группе.

Водитель BMW отрабатывал управляемые заносы на парковке возле торгового центра. Двигатель иномарки нагрелся от перегрузки и начал дымиться. К счастью, дожидаться пожарных не пришлось: потушить машину помогли другие уличные гонщики, собравшиеся на парковке перед торговым центром. По словам очевидцев, автомобиль и водитель не пострадали.

Горожане устроили дискуссию о целесообразности занятий уличными гонками в Ставрополе. Часть подписчиков сообщества сочли, что водителю досталось по заслугам за то, что красовался перед друзьями и шумел ночью. Другие напомнили, что возле торгового центра не так много жилых домов, и шум с парковки не мог никому помешать.