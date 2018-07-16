Выезд из Брагино перекрыла гигантская пробка

Недоброе утро выдалось у жителей Дзержинского района, выезжавших в сторону центра Ярославля. Огромная пробка перекрыла этим утром Ленинградский проспект возле торгового центра «Рио».

Пробку лучше объехать через Пятёрку

— Лучше объезжать через Пятёрку. Пробка от «Сельхоз Академии» и до «Лакокраски», стоят очень плотно, — рассказывают водители, застрявшие на выезде из района.

В пробке случилось сразу два ДТП, но оба в обратном направлении. Но затор образовался на всей развязке от проспекта Октября до Тутаевского шоссе и Ленинградского проспекта.

К этой минуте движение на развязке стало уже чуть живее.