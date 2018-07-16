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Бригады вертолетов МАЦ оказали помощь и эвакуировали с мест происшествий 64 человека за время ЧМ-2018
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Бригады вертолетов МАЦ оказали помощь и эвакуировали с мест происшествий 64 человека за время ЧМ-2018 

Агентство «Москва» 38 минут назад
Бригады санитарных вертолетов Московского авиационного центра (МАЦ) оказали помощь и эвакуировали с мест происшествий 64 человека за период проведения чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил директор ГКУ «МАЦ» Кирилл Святенко.
«В столице за время проведения чемпионата мира по футболу — 2018 авиамедицинские бригады санитарных вертолетов МАЦ оказывали помощь на месте и эвакуировали с мест ДТП и других происшествий 64 человека», — сказал К. Святенко.
По его словам, санитарная эвакуация болельщиков или спортсменов не проводилась. «Благодаря колоссальной профилактической работе организаторов по подготовке к ЧМ мира по футболу FIFA 2018 наша санитарная авиация по эвакуации болельщиков или спортсменов не привлекалась. Однако вылеты по оказанию экстренной медицинской помощи осуществляются ежедневно на ДТП и другие происшествия: падения с высоты, сердечные приступы, перевозка больных и тому подобное», — пояснил К. Святенко.
С начала июня экипажи санитарных вертолетов ГКУ «МАЦ» несут дежурство в усиленном режиме, который продлиться еще на 10 дней, до 25 июля включительно.
Чемпионат мира по футболу 2018 г. проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 г.
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