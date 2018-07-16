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Под Ростовом легковушка протаранила автобус
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В Ростовской области автобус столкнулся с легковушкой, сообщил источник 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом в Азовском районе Ростовской области, есть пострадавшие, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
По его словам, авария произошла в понедельник утром на трассе Азов — Староминская в районе села Елизоветовка.
"Водитель Ford не справился с управлением и допустил лобовое столкновение с рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту Елизоветовка — Азов", — сказал собеседник агентства.
По предварительной информации, есть пострадавшие, информация уточняется.
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