Под Ростовом легковушка протаранила автобус

В Ростовской области автобус столкнулся с легковушкой, сообщил источник

Легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом в Азовском районе Ростовской области, есть пострадавшие, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

По его словам, авария произошла в понедельник утром на трассе Азов — Староминская в районе села Елизоветовка.

"Водитель Ford не справился с управлением и допустил лобовое столкновение с рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту Елизоветовка — Азов", — сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, есть пострадавшие, информация уточняется.