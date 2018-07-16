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В адрес руководства МВД по Республике Мордовия продолжают поступать слова благодарности от граждан
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В адрес руководства МВД по Республике Мордовия продолжают поступать слова благодарности от граждан 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 34 минуты назад
Все чаще участники дорожного движения отмечают, что сотрудники полиции в Мордовии профессионально несут службу и стараются прийти на помощь гражданам в любой ситуации. Подтверждением являются добрые слова от водителей на имя руководителей Министерства внутренних дел за оказание помощи в различных ситуациях.
Так, от жителя Инсар пришло письмо, в котором он выражает слова благодарности инспекторам дорожно-патрульной службы ОБ ДПС ГИБДД ММО МВД РФ «Ковылкинский». «Ко мне, как к участнику ДТП, полицейские проявили доброжелательное отношение, — говорится в тексте. — Недавно при возвращении домой, следуя по трассе Кочетовка-Инсар на личном автомобиле, я сильно повредил транспортное средство в результате имевшихся на проезжей части дороги выбоин. Полицейские приехали в считанные минуты и грамотно составили соответствующие документы. В результате я взыскал с виновников материальный ущерб. Меня радует, что в Госавтоинспекции работают честные, грамотные и профессионально подготовленные сотрудники. Прошу Вас поощрить Андрея Томбовцева и Руслана Манжукова за образцовое отношение к службе. С уважением и наилучшими пожеланиями, Владимир Алексеевич Шамонин».
На днях поступило обращение от Екатерины Николаевны Синдяковой, которая выразила благодарность Министру внутренних дел по Республике Мордовия за добросовестное и квалифицированное исполнение должностных обязанностей инспекторами ДПС Отдела МВД России по Зубово-Полянскому району. «В результате дорожно-транспортного происшествия моя автомашина получила механические повреждения. Наряд ДПС прибыл на место своевременно. На месте ДТП сотрудниками полиции Сергеем Живулиным и Олегом Рыбиным был оперативно собран материал и осуществлена помощь в эвакуации пострадавших транспортных средств с проезжей части автодороги. Мне с малолетним ребенком была оказана помощь в доставке автомашины на станцию технического обслуживания, где нарядом ДПС оказано содействие в ремонте автомашины», — пишет гражданка.
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