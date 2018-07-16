В адрес руководства МВД по Республике Мордовия продолжают поступать слова благодарности от граждан 

Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости

В Кемеровской области сотрудники полиции проверили юных велосипедистов на знание правил дорожного движения

В Кировской области сотрудник ГИБДД оказал травмированному ребенку первую помощь и доставил его в больницу