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В Волгограде ищут хозяина сбитого на дороге коня
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В Волгограде ищут хозяина сбитого на дороге коня 

v1.ru 30 минут назад
Фото: v1.ru
В Советском районе Волгограда автомобилист, не успевший нажать на тормоза, сбил лошадь.
По словам волонтеров, раненое животное нуждается в срочной помощи врачей
— Авария случилась накануне днем недалеко от поселка Гули Королева. По проезжей части бежали несколько лошадей и водитель не успел остановиться, — рассказывает волгоградка Наталия Грандовская. — Удар был очень сильный: у коня сломана нога, ссадины и раны по телу. Водитель не пострадал — лишь немного повредил машину.
Очевидцы аварии решили помочь раненому животному и вызвали на подмогу волгоградских волонтеров.
— Мы приехали с обезболивающим, но животное побоялось подпускать нас к себе, — добавила Наталия Грандовская. — Жеребец, насколько я могу судить, еще молодой. На шее у него висит оторванная веревка. В ноздрях застыла запекшаяся кровь. На левом боку видна открытая рана. Чтобы не пугать лошадь, мы оставили ему ведро с чистой водой, морковку и немного сахара. Дождавшись, пока мы немного отойдем, он принял все наши угощения.
Волонтеры ищут хозяина молодого жеребца — волгоградцы уверены, что только тогда животное подпустит к себе врачей и решится на лечение.
— Вчера к ночи была информация, что искали жеребца. Но когда хозяин узнал об этом ЧП, то сразу же потерял интерес к коню.
Всех, кто знает о владельце раненого коня, добровольцы просят позвонить по номеру 89608968616 Наталия.
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