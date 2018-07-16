Волгоградцы пытаются спасти лошадь, пострадавшую в ДТП в Волгограде

Волонтер просит волгоградцев помочь ему спасти жеребца, сбитого машиной возле поселка Гули Королёвой в Советском районе Волгограда.

«Прошу помощи советом, делом, напишите, пожалуйста, как можно ему помочь и облегчить страдания», — просит зооволонтер Наталия Грандовская. По ее информации животное получило травмы 15 июля, когда с еще одной лошадью перебегало дорогу. По словам волонтера, водитель не успел затормозить и сбил жеребца. «Удар был очень сильный — у коня сломана нога, ссадины и раны по телу. Водитель не пострадал, только машина. Никому не было дела до лошади. Нам (волонтерам — ред.) позвонили только к вечеру, когда было уже темно», — отмечает она.

Наталия отмечает, что утром 16 июля она приехала к животному, чтобы сделать укол с обезболивающим, но не смогла — животное не подпустило ее к себе. «Он даже морковку с рук не взял, напуган очень. Поел только тогда, когда мы ставили ее и ведро с чистой водой и кусковым сахаром возле него и отошли. Жеребец, на сколько могу судить, молодой, на шее висит оторванная веревка. В ноздрях запекшаяся кровь, открытая рана на левом боку, перелом левой ноги выше сустава, закрытый со смещением, болтается на мышцах. Есть ли шанс вылечить такую травму?», — задается вопросом волонтер.

«Я впервые в растерянности, не знаю как ему помочь, но и ничего не делать тоже не могу, он испытывает жуткие мучения», — просит о помощи волонтер волгоградцев. Если вы хотите поучаствовать в спасении животного, свяжитесь с Наталией по телефону 89608968616.