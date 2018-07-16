Ещё
Волгоградцы пытаются спасти лошадь, пострадавшую в ДТП в Волгограде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Волгоградцы пытаются спасти лошадь, пострадавшую в ДТП в Волгограде 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Волонтер просит волгоградцев помочь ему спасти жеребца, сбитого машиной возле поселка Гули Королёвой в Советском районе Волгограда.
«Прошу помощи советом, делом, напишите, пожалуйста, как можно ему помочь и облегчить страдания», — просит зооволонтер Наталия Грандовская. По ее информации животное получило травмы 15 июля, когда с еще одной лошадью перебегало дорогу. По словам волонтера, водитель не успел затормозить и сбил жеребца. «Удар был очень сильный — у коня сломана нога, ссадины и раны по телу. Водитель не пострадал, только машина. Никому не было дела до лошади. Нам (волонтерам — ред.) позвонили только к вечеру, когда было уже темно», — отмечает она.
Наталия отмечает, что утром 16 июля она приехала к животному, чтобы сделать укол с обезболивающим, но не смогла — животное не подпустило ее к себе. «Он даже морковку с рук не взял, напуган очень. Поел только тогда, когда мы ставили ее и ведро с чистой водой и кусковым сахаром возле него и отошли. Жеребец, на сколько могу судить, молодой, на шее висит оторванная веревка. В ноздрях запекшаяся кровь, открытая рана на левом боку, перелом левой ноги выше сустава, закрытый со смещением, болтается на мышцах. Есть ли шанс вылечить такую травму?», — задается вопросом волонтер.
«Я впервые в растерянности, не знаю как ему помочь, но и ничего не делать тоже не могу, он испытывает жуткие мучения», — просит о помощи волонтер волгоградцев. Если вы хотите поучаствовать в спасении животного, свяжитесь с Наталией по телефону 89608968616.
АиФ Волгоград: последние новости
Волгоградца осудили на три года за подставные ДТП с элитными иномарками На юге Волгограда перевернулся грузовик На севере Волгограда автомобилисты встали в трехкилометровой пробке
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства38
Названы самые надежные автомобили старше 10 лет1
Премиальные и ненадежные
10 неубиваемых двигателей в б/у автомобилях, которые хвалят владельцы
Зачем гаишники зовут водителей в свои авто3
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:16
В Алтайском крае автобус загорелся на трассе
ДТП
00:29
Медведь атаковал машину
Автоновости
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
00:56
«Байкера не давала прооперировать его мать»
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:20
В Иране в ДТП с автобусом погибли 27 человек
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение