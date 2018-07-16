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Два человека погибли во Франции во время празднования победы национальной сборной на ЧМ
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Два человека погибли во Франции во время празднования победы национальной сборной на ЧМ 

Говорит Москва 1 час назад
Празднование вскоре переросло в массовые беспорядки. Молодые люди с закрытыми лицами били витрины и выносили из магазинов бутылки с алкоголем. Хулиганы раскачивали и переворачивали автомобили. После полуночи сотрудники полиции попытались эвакуировать людей из центра Парижа, однако встретили сопротивление. Стражей порядка забросали бутылками и камнями. В ответ были применены водомёты и слезоточивый газ.
В городе Фруаре мотоциклист сбил двух детей и скрылся. В Анси мужчина спрыгнул с моста и сломал шею. Ещё один человек погиб, врезавшись на автомобиле в дерево.
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