Два человека погибли во Франции во время празднования победы национальной сборной на ЧМ

Празднование вскоре переросло в массовые беспорядки. Молодые люди с закрытыми лицами били витрины и выносили из магазинов бутылки с алкоголем. Хулиганы раскачивали и переворачивали автомобили. После полуночи сотрудники полиции попытались эвакуировать людей из центра Парижа, однако встретили сопротивление. Стражей порядка забросали бутылками и камнями. В ответ были применены водомёты и слезоточивый газ.

В городе Фруаре мотоциклист сбил двух детей и скрылся. В Анси мужчина спрыгнул с моста и сломал шею. Ещё один человек погиб, врезавшись на автомобиле в дерево.