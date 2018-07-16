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Сотрудники приуральской Госавтоинспекции в ЯНАО организовали для детей велоквест
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Сотрудники приуральской Госавтоинспекции в ЯНАО организовали для детей велоквест 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
На протяжении всего летнего периода сотрудники ГИБДД посещают образовательные организации, где напоминают подросткам правила безопасного поведения на дороге. На базе районного спортивно-оздоровительного комплекса с. Аксарка полицейские провели велоквест для воспитанников летнего пришкольного лагеря «Дружба». С целью воспитания грамотного поколения водителей автоинспекторы пригласили юных пешеходов пройти по маршруту автогородка и проверить свои знания в качестве водителей велосипеда и самоката.
Перед стартом сотрудники Госавтоинспекции побеседовали с ребятами о том, что такое перекресток, какую роль играет светофор при переходе улицы и где необходимо двигаться на двухколесном транспорте, а также напомнили о необходимости соблюдения Правил дорожного движения. Для закрепления полученного материала полицейские пригласили ребят проверить свое мастерство на деле. При прохождении препятствий подростки совершенствовали технику езды, оттачивая навыки в маневрировании велосипедом.
По итогам соревнований сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Приуральскому району поблагодарили каждого из юных участников за достойное выступление и поздравили победителей.
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