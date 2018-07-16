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«Три часа уже стоим»: водителям грузовиков запретили двигаться по ЕКАД
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«Три часа уже стоим»: водителям грузовиков запретили двигаться по ЕКАД 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
На ЕКАД и подъездах к нему сегодня выросла пробка из большегрузного автотранспорта. Как рассказали водители, экипажи ГИБДД запретили им движение по дороге, при этом легковушек ограничения не коснулись.
— Я выезжал на ЕКАД с дублера Сибирского тракта, чтобы поехать в направлении Челябинского тракта. В девять утра грузовики остановили. Сначала нам сказали, что стоять будем не больше часа, но уже почти двенадцать, а по-прежнему без движения! Три часа уже стоим. При этом никто не объяснил, почему заблокировали проезд, — пожаловался один из водителей.
Официальных комментариев от ГИБДД пока получить не удалось. По неофициальной информации, ограничения могут быть связаны с мерами безопасности, которые принимаются в период проведения в городе «Царских дней».
Если вы стали свидетелем этого или другого происшествия, сняли его на видеорегистратор, знаете дополнительные подробности, то пишите на нашу редакционную почту news@corp. e1.ru. Также можно воспользоваться WhatsApp, Viber, Telegram: +7 909 704 57 70.
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