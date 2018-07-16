«Три часа уже стоим»: водителям грузовиков запретили двигаться по ЕКАД

На ЕКАД и подъездах к нему сегодня выросла пробка из большегрузного автотранспорта. Как рассказали водители, экипажи ГИБДД запретили им движение по дороге, при этом легковушек ограничения не коснулись.

— Я выезжал на ЕКАД с дублера Сибирского тракта, чтобы поехать в направлении Челябинского тракта. В девять утра грузовики остановили. Сначала нам сказали, что стоять будем не больше часа, но уже почти двенадцать, а по-прежнему без движения! Три часа уже стоим. При этом никто не объяснил, почему заблокировали проезд, — пожаловался один из водителей.

Официальных комментариев от ГИБДД пока получить не удалось. По неофициальной информации, ограничения могут быть связаны с мерами безопасности, которые принимаются в период проведения в городе «Царских дней».

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