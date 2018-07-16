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Из-за ремонта моста на трассе Екатеринбург — Тюмень введут реверсивное движение
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Из-за ремонта моста на трассе Екатеринбург — Тюмень введут реверсивное движение 

e1.ru 21 минуту назад
Фото: e1.ru
На трассе Р351 Екатеринбург — Тюмень с сегодняшнего дня начали ремонтировать автомобильный мост над железной дорогой перед переездом в Богданович. Строительные работы будут длиться с 16 по 19 июля. Все это время на участке будет действовать реверсивное движение.
«В связи с производством работ в рамках гарантийных обязательств на путепроводе на 93-м километре автомобильной дороги Р351 Екатеринбург — Тюмень в Свердловской области вводится ограничение дорожного движения, — сообщили в ФКУ «Уралуправтодор», — просим с пониманием отнестись ко временным неудобствам и призываем водителей соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. А также учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.
В ФКУ «Уралуправтодор работает круглосуточный телефон диспетчерской службы: 8-800-200-63-06
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