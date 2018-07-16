В Ноябрьске зарегистрирован еще один случай нападения змеи на человека

Известно, что инцидент произошел в районе озера Светлое. Пострадавший собственными силами добрался до приемного покоя ЦГБ. Пока о состоянии его ничего не известно.

Напомним, 28 июня на станцию скорой помощи Ноябрьска обратился мужчина, которого укусила змея. По его словам, он собирал грибы в районе поселка СУ-80. Внимательно разглядеть пресмыкающееся мужчина не успел, но по его описанию врачи полагают, что это могла быть гадюка. Укус пришелся на палец правой руки. Медики «скорой» оказали мужчине первую помощь. Сейчас он госпитализирован в Ноябрьскую ЦГБ.