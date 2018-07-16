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Подмосковные дороги расширят до трех полос
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Подмосковные дороги расширят до трех полос 

CarClub 1 час назад
Фото: CarClub
Выезд на встречную полосу остается одной из самых частых причин ДТП. По данным автоинспекции, по такому сценарию случается каждая десятая авария. Особое внимание им уделяют по причине тяжелых последствий таких столкновений.
Большинство российских загородных трасс имеют по одной полосе в каждую сторону. Установить на них отбойник нельзя, так как в этом случае будет полностью исключена возможность обгона или объезда препятствий. В Подмосковье решить проблему предлагают строительством дополнительных обгонных полос, применяя схему движения «2+1». Сейчас аналогичную организацию движения можно встретить на трассе М10.
Как будет реализована идея, рассказал начальник УГИБДД по Московской области Виктор Кузнецов. На двухполосной дороге укрепляется обочина (проезжая часть должна быть не уже 13 метров) и наносится разметка для трех полос: средний ряд используется для объезда, к примеру, медленного грузовика. Такая схема уже применяется на участке Старосимферопольского шоссе, в результате там сократилась аварийность. Обгонные полосы появятся, в частности, на Егорьевском шоссе, малой и большой «бетонках» (А107 и А108 соответственно).
Предусмотрены и другие меры. Так, в зоне опасных поворотов предлагается вырубить лес вдоль дороги, обеспечив водителям лучшую видимость. А в ряде населенных пунктов на трассах появятся знаки, ограничивающие скорость до 30 км/ч. Последние, впрочем, следует применять с осторожностью: они могут стать причиной дополнительных заторов.
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