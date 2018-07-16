Двухкилометровая пробка парализовала Саратов

Затор начался на Большой Затонской.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в группе «Саратов Life» социальной сети «ВКонтакте», сегодня утром автодорога, по которой можно доехать из Юбилейного до центра города, оказалась парализована.

— Объезжайте этим утром Большую Затонскую — из-за аварии по направлению к мосту на улице собралась пробка 2 км, — сообщил автор поста, который пожелал остаться анонимным.

Вероятнее всего, дорога на пересечении улиц Малая Горная и Большая Затонская перекрыта из-за дорожных работ.