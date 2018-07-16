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Двухкилометровая пробка парализовала Саратов
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Двухкилометровая пробка парализовала Саратов 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Затор начался на Большой Затонской.
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в группе «Саратов Life» социальной сети «ВКонтакте», сегодня утром автодорога, по которой можно доехать из Юбилейного до центра города, оказалась парализована.
— Объезжайте этим утром Большую Затонскую — из-за аварии по направлению к мосту на улице собралась пробка 2 км, — сообщил автор поста, который пожелал остаться анонимным.
Вероятнее всего, дорога на пересечении улиц Малая Горная и Большая Затонская перекрыта из-за дорожных работ.
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