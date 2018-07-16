На трех улицах в Ростове в августе ограничат движение

В августе на улицах Северного и Западного ограничат движение из-за ремонтных работ

В Ростове в конце лета будут ремонтировать одну из городских котельных, поэтому в Северном микрорайоне с 27 по 31 августа будет ограничено движение на правой полосе проспекта Королева около дома №1.

А из-за модернизации теплотрассы с пятого по 30 августа запретят ездить машинам и автобусам на Западном.

— Движение будет прекращено на участке от проспекта Коммунистический до дома №27/2 на Коммунистическом и на бульваре Дружба около дома № 25, — сообщили в пресс-службе городской администрации