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На трех улицах в Ростове в августе ограничат движение
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На трех улицах в Ростове в августе ограничат движение 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В августе на улицах Северного и Западного ограничат движение из-за ремонтных работ
В Ростове в конце лета будут ремонтировать одну из городских котельных, поэтому в Северном микрорайоне с 27 по 31 августа будет ограничено движение на правой полосе проспекта Королева около дома №1.
А из-за модернизации теплотрассы с пятого по 30 августа запретят ездить машинам и автобусам на Западном.
— Движение будет прекращено на участке от проспекта Коммунистический до дома №27/2 на Коммунистическом и на бульваре Дружба около дома № 25, — сообщили в пресс-службе городской администрации
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