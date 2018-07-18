В Ростове ограничат движение на двух улицах

В Ростове-на-Дону временно ограничат движение на двух участках улично-дорожной сети. Об этом сообщает департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения городской администрации. В частности, с 6 августа по 30 августа текущего года ограничат движение на углу переулка Газетного и улицы Суворова. Неудобства связаны с проведением работ по модернизации теплотрассы.

Кроме того, также с 6 августа, будут обустраивать военный городок войсковой части № 64174. Из-за этого до 30 декабря ограничат движение автотранспорта на улице Филимоновской от дома №69 до проспекта Буденновского.