Ещё
В Ростове ограничат движение на двух улицах
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Ростове ограничат движение на двух улицах 

Деловое сообщество 18 июля 2018
Фото: Южный автомобиль
В Ростове-на-Дону временно ограничат движение на двух участках улично-дорожной сети. Об этом сообщает департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения городской администрации. В частности, с 6 августа по 30 августа текущего года ограничат движение на углу переулка Газетного и улицы Суворова. Неудобства связаны с проведением работ по модернизации теплотрассы.
Кроме того, также с 6 августа, будут обустраивать военный городок войсковой части № 64174. Из-за этого до 30 декабря ограничат движение автотранспорта на улице Филимоновской от дома №69 до проспекта Буденновского.
Деловое сообщество: последние новости
Под Ростовом недовольный водитель фуры попытался утопить гаишника в пшенице На трассе под Ростовом фура на ходу потеряла покрышку На дорогах Ростовской области с начала года погибло более двухсот человек
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост заблокировали до 2020 года398
VW Polo: новый лидер для города
Крымский мост парализовало крупное ДТП64
Новый KIA Soul замечен на дорожных тестах
Зачем гаишники зовут водителей в свои авто3
Видео
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
20:02
В России произошел резкий скачок цен на автомобили
Автоновости
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:16
В Алтайском крае автобус загорелся на трассе
ДТП
00:29
Медведь атаковал машину
Автоновости
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение