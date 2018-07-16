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Британцы придумали оригинальный способ слежения за водителями
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Британцы придумали оригинальный способ слежения за водителями 

CarClub 1 час назад
Фото: CarClub
Нестандартный дорожный знак появился на одной из дорог в Великобритании. Он представляет собой электронное табло с перечеркнутым изображением мобильного телефона.
В знак встроен специальный модуль, который определяет излучение смартфона в тот момент, когда по нему осуществляется вызов. Как только радиосигнал появляется в поле зрения дорожного знака, он начинает мигать, предупреждая водителя, что он нарушает правила. Пока новинка работает в тестовом режиме, но британские власти собираются адаптировать ее для рассылки штрафов.
Впрочем, у оригинальной идеи хватает недостатков. Например, электроника не в состоянии определить, кто именно пользуется в машине телефоном: водитель, которому это запрещено, или пассажиры, для которых никаких ограничений нет. Вдобавок модуль не умеет определять, когда разговор идет через гарнитуру или Bluetooth, что тоже не делает водителя нарушителем.
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