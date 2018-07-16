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Во Владивостоке автохамы не давали ребенку перейти дорогу
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Во Владивостоке автохамы не давали ребенку перейти дорогу 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Во Владивостоке из-за хамства водителей ребенок не мог перейти дорогу по пешеходному переходу, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Instagram-сообщество dps_control.
По словам автора видео, размещенного в паблике, ребенок минуту не мог перейти дорогу в районе улицы Хабаровской. Водители всячески игнорировали несовершеннолетнего до тех пор, пока автор видео не перекрыл своим автомобилем полосу. При этом автоледи на автомобиле марки Nissan Note объехала героя истории по полосе встречного движения и далее после маневра проехала на красный свет.
Также сообщается, что размещенное в паблике видео было отправлено в ГИБДД Владивостока для решения вопроса по существу.
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