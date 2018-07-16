На трассе Чита-Хабаровск обрушился мост 

AmurMedia сообщает о появлении в социальных сетях кадров, запечатлевших обрушение моста на трассе Чита-Хабаровск. Движение по мосту закрыто с 10 июля. Сейчас организован объезд аварийного участка, общая протяженность объезда составляет 40 километров.
Всего из восьми мостов в Чите было закрыто два. Немного раньше был подтоплен и закрыт мост на девятом километре трассы федерального значения «Амур» Чита-Хабаровск, движение по нему пока не восстановлено. Одновременное закрытие обоих мостов в северной части города вызвало ухудшение дорожной ситуации: ГИБДД пришлось выставлять регулировщиков на перекрестках для минимизации пробок.