Ещё
На трассе Чита-Хабаровск обрушился мост
Далее:
Читайте также:
Ещё

На трассе Чита-Хабаровск обрушился мост 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
AmurMedia сообщает о появлении в социальных сетях кадров, запечатлевших обрушение моста на трассе Чита-Хабаровск. Движение по мосту закрыто с 10 июля. Сейчас организован объезд аварийного участка, общая протяженность объезда составляет 40 километров.
Всего из восьми мостов в Чите было закрыто два. Немного раньше был подтоплен и закрыт мост на девятом километре трассы федерального значения «Амур» Чита-Хабаровск, движение по нему пока не восстановлено. Одновременное закрытие обоих мостов в северной части города вызвало ухудшение дорожной ситуации: ГИБДД пришлось выставлять регулировщиков на перекрестках для минимизации пробок.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Верховный суд обязан дорожников платить за ямы на трассах Госдума приняла закон о взыскании ущерба с угонщиков автомобилей Паломники заставили понервничать екатеринбургских автомобилистов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства38
Названы самые надежные автомобили старше 10 лет1
Премиальные и ненадежные
10 неубиваемых двигателей в б/у автомобилях, которые хвалят владельцы
Зачем гаишники зовут водителей в свои авто3
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:16
В Алтайском крае автобус загорелся на трассе
ДТП
00:29
Медведь атаковал машину
Автоновости
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
00:56
«Байкера не давала прооперировать его мать»
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:20
В Иране в ДТП с автобусом погибли 27 человек
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение