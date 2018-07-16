В Камышине трехлетний ребенок погиб после падения с пятого этажа 

Малыша с травмами доставили в больницу, но через несколько часов он скончался.
Как сообщает РИА34, трагически случай произошел 16 июля в одном из домов по проезду Феоктистова. В момент случившегося мальчик находился дома с мамой.
Буквально на мгновение женщина оставила сына без присмотра. Забравшись на окно, он облокотился на москитную сетку и вместе с ней полетел вниз.
— Пострадавшего доставили в отделение реанимации районной больницы. У пострадавшего медики зафиксировали сотрясение мозга, ссадины, ушибы и другие травмы, — пояснили в правоохранительных органах. — Несмотря на усилия врачей, мальчик скончался. Следователи СКР проводят проверку, во время которой будет дана правовая оценка действиям матери погибшего несовершеннолетнего.