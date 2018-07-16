Ещё
В Камышине трехлетний ребенок погиб после падения с пятого этажа
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Камышине трехлетний ребенок погиб после падения с пятого этажа 

ria34.ru 1 час назад
Фото: ria34.ru
Малыша с травмами доставили в больницу, но через несколько часов он скончался.
Как сообщает РИА34, трагически случай произошел 16 июля в одном из домов по проезду Феоктистова. В момент случившегося мальчик находился дома с мамой.
Буквально на мгновение женщина оставила сына без присмотра. Забравшись на окно, он облокотился на москитную сетку и вместе с ней полетел вниз.
— Пострадавшего доставили в отделение реанимации районной больницы. У пострадавшего медики зафиксировали сотрясение мозга, ссадины, ушибы и другие травмы, — пояснили в правоохранительных органах. — Несмотря на усилия врачей, мальчик скончался. Следователи СКР проводят проверку, во время которой будет дана правовая оценка действиям матери погибшего несовершеннолетнего.
ria34.ru: последние новости
В Волгограде неизвестные сбили лошадь и бросили ее на дороге Под Волгоградом женщина-водитель на иномарке снесла столб Волгоградцев отправили в тюрьму за автоподставы с элитными иномарками
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства38
Названы самые надежные автомобили старше 10 лет1
Премиальные и ненадежные
10 неубиваемых двигателей в б/у автомобилях, которые хвалят владельцы
Зачем гаишники зовут водителей в свои авто3
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:16
В Алтайском крае автобус загорелся на трассе
ДТП
00:29
Медведь атаковал машину
Автоновости
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
00:56
«Байкера не давала прооперировать его мать»
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:20
В Иране в ДТП с автобусом погибли 27 человек
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение