В Камышине трехлетний ребенок погиб после падения с пятого этажа

Малыша с травмами доставили в больницу, но через несколько часов он скончался.

Как сообщает РИА34, трагически случай произошел 16 июля в одном из домов по проезду Феоктистова. В момент случившегося мальчик находился дома с мамой.

Буквально на мгновение женщина оставила сына без присмотра. Забравшись на окно, он облокотился на москитную сетку и вместе с ней полетел вниз.