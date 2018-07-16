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Ямальская паломница погибла в ДТП в Екатеринбурге
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Ямальская паломница погибла в ДТП в Екатеринбурге 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В ночь на 16 июля в Екатеринбурге на улице Челюскинцев столкнулись мотоцикл Honda и автомобиль Datsun.
"Этой ночью мотоцикл въехал в Датсун. Сообщается о троих пострадавших. ДТП произошло в момент, когда иномарка поворачивала", «Пассажирка авто погибла», «Датсун ехал со стороны Свердлова, начал совершать разворот на Челюскинцев, мотика на горизонте не было видно, в этот момент мотик вылетел с космонавтов. Датсун убедился в безопасности разворота, мотоцикла не было на горизонте, также и мотик уже не видел фары датсуна и на скорости влетел в бочину», «Мотоциклист в тяжелом состоянии в больнице», — пишут очевидцы в группе «Инцидент. Екатеринбург» в соцсети «ВКонакте» (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).
Кроме водителя, в иномарке находилась его супруга. Они приехали в уральскую столицу из Нового Уренгоя, взяв машину напрокат. Супруги возвращались со службы в Храме-на-Крови, передает "Уралинформбюро".
Фото: Ace Hood, vk.com/incekb
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