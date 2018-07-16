В Соль-Илецке рабочего насмерть придавило вентиляционной трубой

В Соль-Илецке проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины во время разбора котельной.

Тело погибшего было обнаружено 14 июля на территории отделения № 2 ОАО «Спутник» по улице Луговой. По предварительной версии следователей, 39-летний сотрудник подрядной фирмы занимался демонтажем котельной. При удалении опорной стойки на него упала вентиляционная труба. Пострадавший скончался от полученных травм на месте происшествия.