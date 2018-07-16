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В Соль-Илецке рабочего насмерть придавило вентиляционной трубой
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В Соль-Илецке рабочего насмерть придавило вентиляционной трубой 

АиФ-Оренбург 56 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Соль-Илецке проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины во время разбора котельной.
Тело погибшего было обнаружено 14 июля на территории отделения № 2 ОАО «Спутник» по улице Луговой. По предварительной версии следователей, 39-летний сотрудник подрядной фирмы занимался демонтажем котельной. При удалении опорной стойки на него упала вентиляционная труба. Пострадавший скончался от полученных травм на месте происшествия.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК региона.
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