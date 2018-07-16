В ДТП в Чехии погиб 23-летний Артемий из Салавата

Накануне в социальных сетях появилась информация — парень из Салавата по имени Артем погиб в ДТП в Праге. Чтобы перевести тело на родину, требовалась крупная сумма. Для родственников уроженца Башкирии она оказалась неподъемной, им пришлось просить помощи у всех неравнодушных.

Подробности трагедии выяснил корреспондент Ufa1.

Артемий мечтал учиться в Праге

«Все тело в ушибах и ссадинах»

— 2 июля в аварии в Праге трагически погиб Артемий Мерзико, уроженец Салавата. Для транспортировки и захоронения тела требуется крупная сумма: более 500 000 рублей. Одной маме Артема не справиться, тем более, что сумма растет с каждым днем в связи с высокой платой за хранение тела умершего в морге Чехии. Мы просим всех, кто знал Артема, а также неравнодушных жителей нашего города, оказать материальную помощь его маме в перевозке на родину и захоронении тела единственного сына, — написала на своей страничке в соцсети родственница парня Марина.

Как выяснил корреспондент Ufa1, вечером в воскресенье, 1 июля, на улице Камыцкой в Праге легковой автомобиль, в котором сидели пять пассажиров от 19 до 25 лет, столкнулся с мотоциклом, машина улетела в кювет.

— К сожалению, один из пассажиров не пережил аварию, — сообщал чешский новостной портал «Молния», со ссылкой на представителя чешской полиции Яна Данек.

— Я точно не могу сказать, что там было. Все, что знаю — байкер выехал на встречку, а водитель уходил от удара. Артемий пролежал в больнице чуть меньше суток, и второго числа его не стало. Нам рассказали, что его тело было все в ушибах, гематомах и царапинах. Мы до сих пор не знаем, что это был за автомобиль и куда ехал Артем, — рассказывает Марина.

Друзья рассказали, что тело Артема опознали не сразу, поэтому трагическую новость о смерти близкого человека родственникам смогли сообщить не сразу.

Сообщение о ДТП появилось в чешских СМИ Мама на лекарствах

Стоило девушке опубликовать пост в группах Вконтакте, как подхватились недоброжелатели: заявили, что якобы все это неправда и ерунда, что девушка таким способом просто пытается заработать.

— Кто-то говорил, что маме проще полететь в Прагу и самой все сделать. Да как тут было лететь, если она потеряла единственного сына и целыми днями пила таблетки? Она до последнего поверить не могла, что Артема не стало. Ведь совсем недавно он стоял перед ней и рассказывал о своих планах, и о том, как мечтает учиться за границей. Она собрала все сбережения и оплатила сыну обучение в престижном вузе, — вспоминает Марина.

Также злопыхатели пеняли, что раз парень жил в Чехии, у него должна была быть страховка. И недоумевали — зачем оплачивать то, за что должна взяться страховая.

— Действительно, у Артемия была страховка, но за пару месяцев до ДТП у него в метро украли сумку, где были все документы. Пока он восстанавливал бумаги в Праге, его мама отсюда высылала все необходимые справки. Долго очень решался вопрос — паспорт ему удалось сделать всего за две недели до аварии. Он собирался подать документы на восстановление страховки, но не успел, — делится Марина.

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Похоронят в Москве

Не так давно мама Артемия переехала в Москву. Несмотря на то, что родственники уговаривали ее остаться в Салавате, женщина решила сменить место жительства.

— Мы ей сказали, мол, все мы тут в Стерлитамаке и Салавате, куда же ты едешь. Отговаривали до последнего. Но она сказала, что Теме так летать до нее удобнее будет. Похоронят Артемия теперь тоже в Москве. Мама сказала, что больше никогда не вернется к нам. Да и вообще теперь жить не хочет, даже не представляю, как дальше все повернется, — говорит Марина.

По словам родственников, несмотря на то, что в социальных сетях пост с криком о помощи не все восприняли в серьез, родным удалось собрать необходимую сумму и тело Артемия со дня на день доставят в Москву.

— Хочу сказать спасибо всем, кто откликнулся и помог. Счет, который открывали для сбора денег, завтра закрою. Очень рада, что, несмотря на то, что люди искали негатив и какое-то вранье, добрых и отзывчивых людей больше, — сказала Марина. — Всю информацию о том, сколько и куда потратили, предоставлю позже.