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В центре Барнаула провалился новый асфальт
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В центре Барнаула провалился новый асфальт 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Новый асфальт, уложенный по программе «Безопасные и качественные дороги», провалился на ул. Молодежной в Барнауле.
Дорогу отремонтировали год назад, но 16 июля здесь снова появился большой провал. Специалисты выехали на место, чтобы выяснить причину проседания грунта. Это могло произойти из-за негерметичных коммуникаций или некачественного ремонта. Во втором случае дорогу отремонтируют по гарантии.
Напомним, в 2016 году на ул. Молодежной произошла серьезная коммунальная авария: из-под асфальта бил четырехметровый «фонтан» кипятка. К счастью, никто не пострадал.
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