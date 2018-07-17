В центре Барнаула провалился новый асфальт

Новый асфальт, уложенный по программе «Безопасные и качественные дороги», провалился на ул. Молодежной в Барнауле.

Дорогу отремонтировали год назад, но 16 июля здесь снова появился большой провал. Специалисты выехали на место, чтобы выяснить причину проседания грунта. Это могло произойти из-за негерметичных коммуникаций или некачественного ремонта. Во втором случае дорогу отремонтируют по гарантии.

Напомним, в 2016 году на ул. Молодежной произошла серьезная коммунальная авария: из-под асфальта бил четырехметровый «фонтан» кипятка. К счастью, никто не пострадал.