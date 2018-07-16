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Девочка госпитализирована в реанимацию с переломом костей таза после падения с дерева на западе Москвы
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Девочка госпитализирована в реанимацию с переломом костей таза после падения с дерева на западе Москвы 

Агентство «Москва» 43 минуты назад
На западе столицы несовершеннолетняя после падения с дерева госпитализирована с тяжелыми травмами, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, вечером 15 июля в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу поступила девочка 2006 г. рождения, у которой диагностировали перелом костей таза, множественные ссадины на руках и травматический шок. «Пациентка сказала, что получила травмы после падения с дерева во время игры на ул. Богданова», — уточнил источник.
Ребенок на данный момент находится в реанимации, а сотрудники полиции выясняют обстоятельства, при которых девочка получила травмы.
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