Девочка госпитализирована в реанимацию с переломом костей таза после падения с дерева на западе Москвы

По словам собеседника агентства, вечером 15 июля в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу поступила девочка 2006 г. рождения, у которой диагностировали перелом костей таза, множественные ссадины на руках и травматический шок. «Пациентка сказала, что получила травмы после падения с дерева во время игры на ул. Богданова», — уточнил источник.

Ребенок на данный момент находится в реанимации, а сотрудники полиции выясняют обстоятельства, при которых девочка получила травмы.