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Десять человек пострадали при подрыве конвоя политика на северо-западе Пакистана
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Десять человек пострадали при подрыве конвоя политика на северо-западе Пакистана 

ИА Синьхуа 13 июля 2018
Исламабад, 13 июля /Синьхуа/ — По меньшей мере десять человек пострадали в пятницу в результате подрыва конвоя лидера политической партии в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана. Об этом сообщили местные СМИ.
Лидер партии Акрам Хан Дуррани направлялся на общественное мероприятие, когда его конвой попал под атаку в районе Банну данной провинции.
Бывший главный министр провинции Хайбер-Пахтунхва не пострадал, так как ехал на бронированном автомобиле, однако люди из других трех машин были ранены.
Как сообщается, взрыв был произведен с помощью устройства дистанционного управления. Взрывчатка была прикреплена на мотоцикле.
Раненые были доставлены в близлежащую больницу. Пять из них находятся в критическом состоянии. —0—
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