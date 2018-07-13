Десять человек пострадали при подрыве конвоя политика на северо-западе Пакистана

Исламабад, 13 июля / Синьхуа / — По меньшей мере десять человек пострадали в пятницу в результате подрыва конвоя лидера политической партии в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана. Об этом сообщили местные СМИ.

Лидер партии Акрам Хан Дуррани направлялся на общественное мероприятие, когда его конвой попал под атаку в районе Банну данной провинции.

Бывший главный министр провинции Хайбер-Пахтунхва не пострадал, так как ехал на бронированном автомобиле, однако люди из других трех машин были ранены.

Как сообщается, взрыв был произведен с помощью устройства дистанционного управления. Взрывчатка была прикреплена на мотоцикле.

Раненые были доставлены в близлежащую больницу. Пять из них находятся в критическом состоянии. —0—