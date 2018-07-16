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Сотрудников Ространснадзора вызовут в суд по делу об аварии катамарана на Волге
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Сотрудников Ространснадзора вызовут в суд по делу об аварии катамарана на Волге 

ТАСС 30 минут назад
ВОЛГОГРАД, 16 июля. /ТАСС/. Сотрудников Ространснадзора, подписывавших акты проверки лодочной станции, вызовут в суд по делу о столкновении баржи и катамарана на Волге, в результате которого погибли 11 человек. Такое решение в понедельник принял Ворошиловский районный суд Волгограда, передает корр. ТАСС из зала суда.
Также суд удовлетворил ходатайство компании-эксплуатанта лодочной станции ООО «Пристань» о привлечении государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) Волгоградской области в качестве третьего лица. Рассмотрение иска о временном запрете эксплуатации причала лодочной станции отложено на 27 августа.
"Заявление ООО «Пристань» удовлетворить, так как мы не можем продолжать рассмотрение иска без третьих лиц, судебное заседание отложить до 27 августа", — сказала судья Любовь Горина.
Вечером 11 июня в 250 метрах от берега около грузового порта Ворошиловского района Волгограда столкнулись прогулочный катамаран и баржа, в результате ЧП погибли 11 человек. Спасены пятеро пассажиров катамарана, трое из них были госпитализированы. В понедельник прошло предварительное заседание по иску транспортной прокуратуры о временном запрете эксплуатации причала лодочной станции компании «Пристань», с которой вышел катамаран, позднее столкнувшийся с баржей.
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