Отец уронил ребенка в водосток в Туапсе, несовершеннолетний погиб 

Краснодар. 16 июля — Новая Кубань. Трагедия произошла вчера.
Есть предварительная версия случившегося. Её озвучили в следственных органах.
43-летний житель Туапсе переходил дорогу, держа на руках своего ребенка. Мужчина поскользнулся и упал, выронив ребенка.
Несовершеннолетний оказался в водостоке.
— Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы на предмет установления причины смерти ребенка. — Говорится в официальном релизе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.