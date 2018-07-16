Ещё
Отец уронил ребенка в водосток в Туапсе, несовершеннолетний погиб
Далее:
Читайте также:
Ещё

Отец уронил ребенка в водосток в Туапсе, несовершеннолетний погиб 

Новая Кубань 14 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 16 июля — Новая Кубань. Трагедия произошла вчера.
Есть предварительная версия случившегося. Её озвучили в следственных органах.
43-летний житель Туапсе переходил дорогу, держа на руках своего ребенка. Мужчина поскользнулся и упал, выронив ребенка.
Несовершеннолетний оказался в водостоке.
— Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы на предмет установления причины смерти ребенка. — Говорится в официальном релизе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Новая Кубань: последние новости
МВД: информация о гонщице за рулем Lamborghini в Сочи не соответствует действительности В Новокубанске поезд зацепил двоих юношей В Краснодаре восстановили движение трамваев после ДТП на Московской-Зиповской
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства38
Названы самые надежные автомобили старше 10 лет1
Премиальные и ненадежные
10 неубиваемых двигателей в б/у автомобилях, которые хвалят владельцы
Зачем гаишники зовут водителей в свои авто3
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:16
В Алтайском крае автобус загорелся на трассе
ДТП
00:29
Медведь атаковал машину
Автоновости
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
00:56
«Байкера не давала прооперировать его мать»
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:20
В Иране в ДТП с автобусом погибли 27 человек
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение