Отец уронил ребенка в водосток в Туапсе, несовершеннолетний погиб

Краснодар. 16 июля — Новая Кубань. Трагедия произошла вчера.

Есть предварительная версия случившегося. Её озвучили в следственных органах.

43-летний житель Туапсе переходил дорогу, держа на руках своего ребенка. Мужчина поскользнулся и упал, выронив ребенка.

Несовершеннолетний оказался в водостоке.

— Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы на предмет установления причины смерти ребенка. — Говорится в официальном релизе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.