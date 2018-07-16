Ребенок во время ливня в Туапсе по случайности попал в водосток и погиб

Трагедия произошла 15 июля. Городской следственный отдел назначил доследственную проверку.

По предварительным данным, мужчина 43 лет, местный житель, переходил дорогу с маленьким ребенком. Он поскользнулся, не удержался на ногах и случайно выпустил ребенка, который упал в находящийся поблизости водосток. Когда мальчика достали из воды, он не дышал.

Для установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. Выясняются обстоятельства происшествия. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.