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Ребенок во время ливня в Туапсе по случайности попал в водосток и погиб
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Ребенок во время ливня в Туапсе по случайности попал в водосток и погиб 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Трагедия произошла 15 июля. Городской следственный отдел назначил доследственную проверку.
По предварительным данным, мужчина 43 лет, местный житель, переходил дорогу с маленьким ребенком. Он поскользнулся, не удержался на ногах и случайно выпустил ребенка, который упал в находящийся поблизости водосток. Когда мальчика достали из воды, он не дышал.
Для установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. Выясняются обстоятельства происшествия. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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