В Туапсе мужчина поскользнулся на дороге и уронил ребенка в водосток

КРАСНОДАР, 16 июл — РИА Новости . Следственный отдел по Туапсе проводит доследственную проверку по факту смерти ребенка, которого отец уронил в водосток, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.

По предварительным данным следственного ведомства, в воскресенье в Туапсе 43-летний местный житель переходил дорогу со своим малолетним ребенком, поскользнулся и выронил мальчика, ребенок упал в находящийся вблизи водосток. Когда его тело было обнаружено и извлечено из воды, мальчик не подавал признаков жизни.

"В настоящее время следствием проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы на предмет установления причины смерти ребенка. По окончании проверки будет принято процессуальное решение", — информирует следствие.