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Гоночный Nissan разбился об опору моста в Петербурге
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Гоночный Nissan разбился об опору моста в Петербурге 

Ivyborg.ru 22 минуты назад
Фото: Ivyborg.ru
Гоночный автомобиль Nissan Laurel разбился в ночь на 16 июля на проспекте Стачек под железнодорожным мостом, рядом с «Кировским заводом». По словам очевидцев, есть пострадавший.
Как сообщают очевидцы из сообщества ДТП и ЧП в Петербурге, водитель «Соляриса» подрезал «гонщика» на «Ниссане», тот не справился с управлением и въехал в опору моста.
По предварительным данным, водитель «Ниссана» сломал ногу и челюсть. В комментариях отмечают, что водителю «Соляриса» 21 год, его водительский стаж — 3 года. А водитель «Ниссана» возвращался в Петербург с фестиваля Autosation, прошедшего в выходные под Великим Новгородом.
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