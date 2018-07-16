Гоночный Nissan разбился об опору моста в Петербурге

Гоночный автомобиль Nissan Laurel разбился в ночь на 16 июля на проспекте Стачек под железнодорожным мостом, рядом с « Кировским заводом ». По словам очевидцев, есть пострадавший.

Как сообщают очевидцы из сообщества ДТП и ЧП в Петербурге, водитель «Соляриса» подрезал «гонщика» на «Ниссане», тот не справился с управлением и въехал в опору моста.

По предварительным данным, водитель «Ниссана» сломал ногу и челюсть. В комментариях отмечают, что водителю «Соляриса» 21 год, его водительский стаж — 3 года. А водитель «Ниссана» возвращался в Петербург с фестиваля Autosation, прошедшего в выходные под Великим Новгородом.