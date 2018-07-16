Уральские юристы оказывают помощь мексиканцам, попавшим в ДТП в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 16 июля. / ТАСС /. Юристы Уральской горно-металлургической компании (УГМК) оказывают помощь мексиканским болельщикам, которые попали в ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс— службе УГМК.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 14 июля автобус с мексиканскими болельщиками, которые прославились тем, что возили с собой картонного друга Хавьера, на одном из перекрестков Санкт-Петербурга сбил мотоциклиста. Водитель мотоцикла госпитализирован, в обстоятельствах аварии разбирается полиция.

"Мы осуществляем юридическое сопровождение и оказываем им [мексиканцам] консультационную помощь, потому что люди не ориентируются в стране: не знают языка, не знают законов", — уточнили в пресс-службе предприятия, отметив, что юристы компании «не вмешиваются в работу правоохранительных органов ».

"Цель в том, чтобы наши мексиканские друзья как можно скорее покинули пределы РФ с минимальными потерями и трудностями", — сказали в пресс-службе УГМК.

Ранее в интернете широкую известность получил футбольный болельщик Хавьер из Мексики, которого супруга не отпустила в Россию на чемпионат мира по футболу, но друзья сделали его картонный портрет в натуральную величину, назвали его «картонным Хавьером» и стали возить с собой на все матчи на автобусе. Позже настоящий Хавьер присоединился к друзьям в путешествии по России и побывал, к примеру, в Екатеринбурге, где прошли матчи ЧМ.