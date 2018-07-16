Во Ржеве иномарка врезалась в дерево и загорелась: трое пострадали

Рано утром 15 июля во Ржеве произошло серьезное ДТП. Очевидцы говорят о взрыве автомобиля, который протаранил дерево.

Предположительно, за рулем " Рено Сандеро" находилась девушка. Она не справилась с управлением и около дома № 14 на автомобиле врезалась в препятствие. Чуть позже иномарка загорелась. К счастью, всем трем — двум пассажирам (молодому человеку, девушке) и водителю, удалось выбраться из салона до взрыва.

Но от столкновения с деревом они получили травмы и были госпитализированы.

Фото «Подслушано. Ржев (PR)».