Во Ржеве иномарка врезалась в дерево и загорелась: трое пострадали 

Рано утром 15 июля во Ржеве произошло серьезное ДТП. Очевидцы говорят о взрыве автомобиля, который протаранил дерево.
Предположительно, за рулем "Рено Сандеро" находилась девушка. Она не справилась с управлением и около дома № 14 на автомобиле врезалась в препятствие. Чуть позже иномарка загорелась. К счастью, всем трем — двум пассажирам (молодому человеку, девушке) и водителю, удалось выбраться из салона до взрыва.
Но от столкновения с деревом они получили травмы и были госпитализированы.
Фото «Подслушано. Ржев (PR)».