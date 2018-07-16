На топ-10 региональных авторынков приходится 38-процентная доля от всех перепродаж автомобилей

На топ-10 региональных авторынков приходится 38-процентная доля от всех перепродаж автомобилей С начала года и по май включительно объем перепроданных легковых автомобилей в России составил 2 042 553 ед. И 38,7% из этого количества было продано на топ-10 региональных авторынках с самыми высокими показателями сбыта подержанных машин. В отчетный период эта «десятка» рынков реализовала в целом 791 528 автомобилей с пробегом.

Аналитики «Автостат Инфо» отмечают, что самым крупным рынком по продажам автомобилей с пробегом остается Амурская область. Мы подсчитали, что за пять месяцев 2018 года здесь было продано 140 304 легковых автомобилей с пробегом. Перепродажи выросли в годом сравнении на 1,5%. На втором месте находится Московская область, где за пять отчетных месяцев перепродажи легковушек снизились на 3,6% и составили 110 690 ед. Москва занимает в этом рейтинге третье место с результатом 102 737 перепроданных машин, что на 2,3% ниже результата прошлого года. Краснодарский край занял четвертое место в этом топ-10. Мы определили, что за январь-май 2018 год здесь было продано 94 203 подержанных легковушек и перепродажи выросли на 1,6% в годовом сопоставлении. Санкт-Петербург замыкает первую «пятерку». Местные покупатели приобрели за указанный период 62 883 авто с пробегом, что оказалось на 2,6% меньше прошлогоднего результата.

Вторую «десятку» в топ-10 региональных авторынков с самыми высокими объемами перепродаж легковых автомобилей составили Свердловская область (61 294 авто, +6,7%), Ростовская область (60 097 ед., +0,7%), Башкортостан (58 652 шт., +4,4%), а также Татарстан (51 082 ед., +1,6%) и Челябинская область (49 586 авто, +3,6%).