Ещё
В Сормове до конца лета меняется движение автобусов
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Сормове до конца лета меняется движение автобусов 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Движение автобусов маршрутов №№ 51, 56, Т-59, следующих от «Проспекта Героев» в направлении остановки «Улица Генерала Клюева», будет временно организовано по проспекту Героев, улицам Просвещенской, Страж Революции, Генерала Клюева, 50-летия Победы и далее — по маршрутам. В обратном направлении — без изменений.
Остановка «Площадь Героев» для этих автобусов, следующих в направлении улицы Коминтерна, на время работ перенесена на 50 метров назад (напротив стелы «Московский район»).
Движение автобусов маршрута №10, следующих от «Улицы Просвещенской» в до «Улицы Генерала Клюева», будет временно организовано по улицам Просвещенской, Страж Революции, Генерала Клюева, 50-летия Победы и далее — по маршруту. В обратном направлении — без изменений.
nn.ru: последние новости
Еще 7 автохамов пойманы и наказаны за проезд по Большой Покровской В Семенове спасли сову, попавшую в ДТП Нижегородка устроила массовое ДТП: скрылась и затем вернулась
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию ждет очередной резкий рост цен на авто
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства41
Мировых лидеров пересаживают на «Кортежи»1
Зачем гаишники зовут водителей в свои авто3
10 неубиваемых двигателей в б/у автомобилях, которые хвалят владельцы
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:16
В Алтайском крае автобус загорелся на трассе
ДТП
00:29
Медведь атаковал машину
Автоновости
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
00:56
«Байкера не давала прооперировать его мать»
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:20
В Иране в ДТП с автобусом погибли 27 человек
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение