В Сормове до конца лета меняется движение автобусов

Движение автобусов маршрутов №№ 51, 56, Т-59, следующих от «Проспекта Героев» в направлении остановки «Улица Генерала Клюева», будет временно организовано по проспекту Героев, улицам Просвещенской, Страж Революции, Генерала Клюева, 50-летия Победы и далее — по маршрутам. В обратном направлении — без изменений.

Остановка «Площадь Героев» для этих автобусов, следующих в направлении улицы Коминтерна, на время работ перенесена на 50 метров назад (напротив стелы «Московский район»).

Движение автобусов маршрута №10, следующих от «Улицы Просвещенской» в до «Улицы Генерала Клюева», будет временно организовано по улицам Просвещенской, Страж Революции, Генерала Клюева, 50-летия Победы и далее — по маршруту. В обратном направлении — без изменений.