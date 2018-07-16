Портнов: Порошенко несет ответственность за трагическое ДТП

Друзья, важно напомнить, что находившийся за рулём в состоянии алкогольного опьянения глава Перечинской районной администрации, сбивший на днях насмерть двух человек, был назначен на эту должность распоряжением Порошенко.

И именно Порошенко несёт ответственность за этого пьяного чиновника.

Это я к тому, что четыре года назад Порошенко признал виновными и люстрировал сотни людей только за то, что они были назначены Януковичем.

Поэтому, не рой другому яму, коли рожа крива.

Выражаю соболезнования близким погибших.