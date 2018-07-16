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Портнов: Порошенко несет ответственность за трагическое ДТП
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Портнов: Порошенко несет ответственность за трагическое ДТП 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Друзья, важно напомнить, что находившийся за рулём в состоянии алкогольного опьянения глава Перечинской районной администрации, сбивший на днях насмерть двух человек, был назначен на эту должность распоряжением Порошенко.
И именно Порошенко несёт ответственность за этого пьяного чиновника.
Это я к тому, что четыре года назад Порошенко признал виновными и люстрировал сотни людей только за то, что они были назначены Януковичем.
Поэтому, не рой другому яму, коли рожа крива.
Выражаю соболезнования близким погибших.
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